Lazio Scherma: tutti i risultati dagli Under 14 agli Assoluti

Abbiamo atteso la classifica definitiva del Gran Premio Giovanissimi, il Campionato Italiano dedicato alle categorie dai 10 ai 14 anni, per festeggiare i notevoli risultati conquistati dal settore Sciabola, che trascina il club ariccino al 5° posto nella classifica delle sole società di sciabola e al 5° posto nella classifica generale su 272 club. La scuola "Emmanuele F.M Emanuele" rimane dunque stabilmente nella top ten nazionale. Soddisfatto il Responsabile Tecnico Vincenzo Castrucci per il lavoro svolto dallo staff di settore durante l'anno e che ha portato alla conquista del titolo nella categoria "maschietti" con il talentuoso Francesco Pagano, il bronzo di Alessandro Perugini (cat. ragazzi) e Alessia Piccoli (cat. ragazze) e il 5° posto di Sofia Gullo (cat. bambine) e Filippo Monteferri (cat. maschietti). La somma dei punteggi conquistati nelle due prove nazionali ha consentito al giovanissimo Francesco Pagano di conquistare il Trofeo Kinder+Sport, assegnato a Riccione proprio durante il Campionato Italiano. La sciabola festeggia anche il ritorno in serie A1 ottenuto grazie ad una prova splendida e di cuore delle sciabolatrici biancocelesti, trascinate dal capitano Paola Guarneri (in prestito dall'Esercito) che con Martina Cotoloni, Veronica Palombo e Camilla Schina ha conquistato la medaglia d'oro nel Campionato di Serie A2. La squadra ariccina ha battuto in finale il Discobolo Sciacca 45 a 42. Successi internazionali per Sofia Ciaraglia (Fiamme Oro) che ha strappato, con le compagne di squadra Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi, la medaglia d'oro alla squadra polacca nella tappa di Tunisi del circuito di Coppa del Mondo. Sofia sarà impegnata all'inizio di giugno a Gorizia nei Campionati Italiani Assoluti... presenti anche le sciabolatrici Paola Guarneri (Esercito), Veronica Palombo e Camilla Schina e gli sciabolatori Stefano Scepi (FFOO) e Giacomo Mignuzzi (Carabinieri). Per il settore Fioretto sarà presente Damiano Rosatelli, atleta dei Carabinieri/Frascati, ma allenato nella sede del Palariccia dal nostro M° Guido De De Bartolomeo. Il settore Spada volerà a Gorizia con Susan Maria Sica e Tullio De Santis (Fiamme Azzurre). La lunga stagione agonistica 2016/2017 volge al termine e speriamo di chiudere alla grande questo 20° anno di attività. Carrellata di foto delle gare con gli scatti ufficiali di Andrea Trifiletti e Augusto Bizzi per Federscherma e FIE su www.sslazioscherma.com DIDASCALIA FOTO 06.05.2017 Caorle Serie A2 Vincenzo Castrucci con Martina Cotoloni, Veronica Palombo, Camilla Schina e il capitano Paola Guarneri (prestito dall'Esercito). (foto Trifiletti per Federscherma) Gina Trombetta