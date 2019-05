Lazio Scherma: Testa, Schina e Cotoloni sul podio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

I grandi della Lazio Scherma, scuola "Emmanuele F.M. Emanuele" regalano emozioni e si avviano alla conclusione della stagione agonistica. Giosuè Testa coglie l'argento in Coppa Italia Giovani e vola ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Lecce, con il compagno di sala Andrea Marini. Nella Coppa Italia Assoluta Camilla Schina e Martina Cotoloni salgono sul terzo gradino del podio, staccando il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Palermo; qualificata nella stessa gara anche Giada Navarra. Già qualificati in precedenza gli sciabolatori Giacomo Mignuzzi, Stefano Scepi, Sofia Ciaraglia e la spadista Susan Maria Sica. Ottimi risultati anche dalle squadre di sciabola maschile (Fabio Bianchi, Federico Cuccioletta, Andrea Marini e Giosuè Testa) che sfiora il passaggio in serie A1, piazzandosi al 4° posto del campionato Italiano di serie A2, e di spada maschile (Tullio De Santis, Alessio Neri, Michael e William Sica) che mantengono la posizione in serie B2. La stagione si chiude con il campionato Italiano cadetti e Giovani, che si disputerà il prossimo finesettimana e i campionati Italiani Assoluti dove saranno presenti anche le squadre femminili di sciabola e spada, entrambe fra le poche "civili" presenti nella massima serie.

FOTO Giosuè Testa argento in Coppa Italia Giovani (foto Trifiletti per Federscherma)