Lazio Scherma sugli scudi ad Ancona

Ad Ancona lo scorso finesettimana abbiamo assistito ad una battaglia senza esclusione di colpi fra le squadre delle più importanti Società Italiane... team misti, ragazzi e ragazze, e di diversa età (cadetti e giovani). Quando si moltiplica il fattore Sica elevato alla 3a per il fattore Paulis... ecco che si conquista un bronzo pazzesco, superando club blasonati e con una lunga tradizione di vittorie nella spada! La scuola Emmanuele F.M. Emanuele ha decisamente brillato con lo squadrone composto da Lucrezia Paulis, Michael Thomas Sica, Susan Maria Sica e William David Sica: 35 club in gara, un girone difficile superato a punteggio pieno con le vittorie su Pesaro, Recanati e sopratutto con la squadra della Giulio Verne dei fratelli "pigliatutto" Di Veroli. Nella diretta 40 a 14 sulla squadra della Polisportiva Bergamo, 40 a 38 sulle Fiamme Oro Roma2, 40 a 24 su Giannone Caserta, la sconfitta subita nel secondo incontro con la Giulio Verne per sole 4 stoccate e la vittoria nell'assalto per il 3° posto con il Club Scherma Foligno. Una squadra che ha dato prova di grande maturità e che è stata capace di rimanere sempre lucida. Presente anche la Sciabola che ha conquistato un buon 8° posto con Flavia Bonanni, Martina Cotoloni, Andrea Marini, Giosuè Testa: al girone vittoria con Giardino Milano e sconfitta con Petrarca Padova, nella diretta bella vittoria con il CSRoma2 e sconfitta per l'accesso alle semifinali con CS Napoli. Il percorso verso il finale di stagione continua... con il Settore tecnico e tutto il gruppo degli atleti determinati a concludere l'anno nel migliore dei modi. DIDASCALIA Ancona 5.5.2018 C. Italiano squadre miste cad/giov - Oro Fiamme Oro Roma, Argento Giulio Verne e Bronzo Lazio Scherma (foto B.Calandrelli).