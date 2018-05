Lazio Scherma: titolo Serie C per la squadra di Spada Maschile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Storico passaggio in serie B2 per lo squadrone di spada maschile, capitanato da Tullio De Santis, in prestito dalle Fiamme Azzurre. 22 squadre in gara... una sola sconfitta al girone, seguita da una diretta da incorniciare: 45 a 36 con la Virtus Scherma di Asti, un pizzioc di sofferenza con l'Accademia Scherma Lia (incontro che termina 45-43) e la finale vinta di gran misura con il Club Scherma Rapallo... un 45 a 29 entusiasmante! Tullio, Michael Borro, Alessio Neri e Michael Thomas Sica conquistano il titolo di Campioni d'Italia serie C1 e avanzano in serie B2! Il prossimo anno si tenterà l'impresa nella nuova categoria, continuando nella corsa alla massima serie. Per la Società ariccina è uno storico risultato, che conferma le scelte tecniche effettuate ad inizio anno dalla dirigenza. Sul sito della Società www.sslazioscherma.com una selezione degli intensi scatti di Trifiletti e Bizzi realizzati per Federscherma. FOTO 1 Adria 29.04.2018 Serie C1 Spada maschile Oro Lazio Scherma Michael Thomas Sica, Tullio De Santis, Alessio Neri, Michael Borro, Argento Club Scherma Rapallo, Bronzo Accademia Scherma Lia

