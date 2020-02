Lazio Scherma Ariccia prima nel medagliere di spada e sciabola nel campionato regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Finesettimana di grandi emozioni e risultati per la scuola di scherma Emmanuele F.M. Emanuele con la conquista del primo posto nel medagliere del Campionato Regionale di Spada e Sciabola, riservato alle categorie Under 14. La Società di Ariccia conquista complessivamente 5 titoli regionali, 2 medaglie d'argento e 6 di bronzo, con grande soddisfazione del Presidente Castrucci e dello staff dirigenziale. I neo Campioni Regionali sono Christian Avaltroni (Maschietti Sciabola - 2009), Martina Guerrieri (Allieve Spada - 2006), Francesco Pagano (Allievi Sciabola - 2006), Maria Clara Quattrini (Ragazze Spada - 2007) e Camilla Rizzello (Giovanissime Sciabola - 2008). Vice Campioni regionali Clelia Settimelli (Allieve Spada) e Sofia Gullo (Allieve Sciabola); sul terzo gradino del podio salgono Rosa Caterina Bilotti (Bambine Sciabola - 2009), Gabriele Blasi ed Ettore Castrucci nella categoria Ragazzi Sciabola, Leonardo D'Agostino nella stessa categoria di Spada, Andrea Giampieri nelle Giovanissime Spada e Giulia Landi Aureli fra le Bambine di Spada. Piazzamenti dal 5°all'8° posto per Ludovico Cicconi, Ludovica D'Annibale, Rachele Ferrari, Silvano Lupardini, Filippo Monteferri, Sara Piloni e Amelia Vessio.

MEDAGLIERE CAMPIONATO REGIONALE - SCIABOLA 1° LAZIO SCHERMA ARICCIA (3 ORI, 1 ARGENTO, 3 BRONZI) 2° FRASCATI SCHERMA (2 ORI, 2 ARGENTI, 3 BRONZI) 3° ETRURIA SCHERMA (1 ORO, 1 ARGENTO) 4° ACCADEMIA MUSUMECI GRECO ROMA (1 ORO) 4° LAME TRICOLORI (1 ORO) 6° OLYMPIA SCHERMA ROMA (2 ARGENTI, 1 BRONZO) 7° FIAMME ORO ROMA (2 ARGENTI) 8° CLUB SCHERMA ROMA (6 BRONZI) 9° AERONAUTICA ROMA (3 BRONZI) MEDAGLIERE CAMPIONATO REGIONALE - SPADA 1° LAZIO SCHERMA ARICCIA (2 ORI, 1 ARGENTO, 3 BRONZI) 2° ACCADEMIA LIA (2 ORI) 3° CLUB SCHERMA FORMIA (1 ORO, 3 ARGENTI, 2 BRONZI 4° CLUB SCHERMA ROMA (1 ORO, 1 ARGENTO, 4 BRONZI) 5° ASD SCHERMA OSTIA (1 ORO) 5° EXODUS CASSINO (1 ORO) 7° FIAMME ORO ROMA (1 ARGENTO, 1 BRONZO) 8° SOC. DILETT. FROSINONE (1 ARGENTO) 8° ACCADEMIA LAME ROMANE (1 ARGENTO) 10° CIRCOLO SCHERMA ANZIO (2 BRONZI) 10° ROMA FENCING (2 BRONZI) 12° FRASCATI SCHERMA (1 BRONZO) 12° ACCADEMIA MUSUMECI GRECO ROMA (1 BRONZO) 12° CENTRO SCHERMA LATINA (1 BRONZO) 12° GIULIO VERNE (1 BRONZO)

In attesa delle decisioni del Coni e della Federazione sullo svolgimento delle prossime gare nazionali, la Società ha ripreso immediatamente il lavoro per la preparazione dei Campionati Italiani di tutte le categorie di Sciabola e Spada.