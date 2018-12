Lazio Scherma: 20a edizione delle "Stelle di Natale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Sabato 22 dicembre p.v. il Palariccia accoglierà la 20a edizione delle Stelle di Natale, tradizionale appuntamento per gli schermidori non agonisti, quest'anno Trofeo P&G supermercato di Filettino, organizzato sotto l'egida del Comitato Regionale FIS Lazio e con il patrocinio del Comune di Ariccia. Oltre 200 a darsi battaglia sulle pedane ariccine, fra piccolissimi che si allenano con il fiorettino di plastica e preagonisti già specializzati nelle tre armi, fioretto, spada e sciabol. Giunta alla 20a edizione, questa manifestazione è cresciuta insieme alla Società biancoceleste, che quest'anno festeggia il 22° anno di attività, costellato di grandi successi e talenti scovati, sempre all'insegna dello "Sport per Tutti" caro al Presidente Onorario Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele. Tanti i Campioni che per la prima volta si sono misurati in pedana con avversari di altre Società nelle passate edizioni della manifestazione, per citarne solo alcuni: Enrico Berrè, Sofia Ciaraglia, Gabriele Foschini, Damiano Rosatelli, Giacomo Mignuzzi e Paola Guarneri.

Le premiazioni si svolgeranno presumibilmente a partire dalle ore 12.00 e questa festa della "scherma dei piccoli" durerà per l'intero pomeriggio... occasione imperdibile per avvicinarsi a questo meraviglioso sport.