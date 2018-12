Lazio Scherma Ariccia: Giacomo Mignuzzi bronzo a Dormagen in coppa del mondo under 20

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Ottimo risultato per Giacomo Mignuzzi a Dormagen, nella tappa tedesca della Coppa del Mondo Under 20: lo sciabolatore dei Carabinieri, accompagnato a fondo pedana dal M° Gianni Castrucci, è salito sul 3° gradino del podio! Girone difficile terminato con una sconfitta con lo spagnolo Andreu Pere e le vittorie sul russo Tkachev Andrey, sul polacco Hryciuk Szymon, sul tedesco Mogg Leopold, sul romeno Cidu Matei ed infine sul francese Hustache Aime.

La fase delle dirette, iniziata con le vittorie nette per 15/7 sul tedesco Samuel Bondar e sul giapponese Kokubo Mao, prosegue 15/12 sul tedesco Stefan Friedheim e 15/14 sul belga Arne De Ridder per l’accesso ai primi 8. Giacomo ha mantenuto perfettamente la concentrazione vincendo 15/14 sul russo Tselyshev Artem ed accedendo alla semifinale, persa purtroppo con il francese Bibi Elliot, già argento in Polonia lo scorso finesettimana ed argento anche a Dormagen, sconfitto poi dall’italiano Roma dell’Accademia Greco. I colori dell'Italia volano alti grazie a questo giovane talento della sciabola.

FOTO Dormagen 15/12/2018 Il podio 1. Roma (ITA), 2. Bibi (Fra), 3. Heatcock (Ger), 3. Mignuzzi (ITA) (photocredit@Federscherma)