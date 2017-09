Lazio-Sassuolo, probabili formazioni: ok De Vrij e Milinkovic

La Lazio affronta il Sassuolo nella 7^ giornata di Serie A. Nelle otto sfide tra le due compagini sono stati segnati sempre almeno due gol. Ma più in generale tutte le ultime cinque partite della Lazio hanno visto almeno tre reti: 13 quelle segnate, otto quelle subite.

Le ultime da casa Lazio

Inzaghi perde anche Luis Alberto (uscito acciaccato in Europa League contro lo Zulte), dovrebbe però recuperare De Vrij e Milinkovic. Al centro, con Parolo e Leiva c'è anche Murgia. Immobile dopo la pausa in Europa League torna titolare, dietro di lui Milinkovic. In infermeria Basta, Wallace, Bastos e Felipe Anderson. Ppossibile convocazione per Nani.

Le ultime da casa Sassuolo

Magnanelli squalificato, in regia Bucchi potrebbe adattare uno tra Sensi e Missiroli. C'è Duncan a completare il reparto. In attacco, al fianco di Berardi, Matri va verso una maglia da titolare (Falcinelli e Politano in panchina).

Le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Letschert, Cannavaro, Acerbi; Lirola, Missiroli, Sensi, Duncan, Adjapong; Berardi, Matri. All. Bucchi