Lazio-Sampdoria, probabili formazioni: torna Immobile

La Lazio affronta la Sampdoria nel match della 35^ giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ha sempre segnato nelle ultime 21 gare casalinghe di campionato contro i blucerchiati: 42 gol nel parziale, due di media a match.

QUI LAZIO - Dopo l'assenza contro la Roma, ritorna a disposizione Immobile, che affiancherà l'uomo derby Keita. A centrocampo out Parolo, squalificato, potrebbe ritrovare giocare Felipe Anderson oppure Lulic, impiegato da mezzala.



QUI SAMPDORIA - Tante assenze in attacco per Giampaolo, che rischia di perdere anche il talentino Schick, per i problemi alla spalla patiti contro il Torino. Anche Budimir non sta bene, quindi nel reparto offensivo potrebbe trovare spazio Ricky Alvarez.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Hoedt, Wallace; Basta, Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; F. Anderson, Keita; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Linetty, Torreira; Fernandes; Quagliarella, Budimir. Allenatore: Giampaolo.