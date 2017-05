Lazio-Sampdoria 7-3 | Sette meraviglie biancocelesti: è Europa League!

La Lazio vince 7 a 3 contro la Sampdoria, nel match della 35^ giornata di Serie A. Parte forte la squadra di casa che passa con Keita Balde Diao. Ciro Immobile, su calcio di rigore, raddoppia. Poco dopo, però, Karol Linetty accorcia le distanza. Ma Wesley Hoedt, Felipe Anderson e Stefan De Vrij calano la manita. Nel secondo tempo gioia per Senad Lulic, ancora Immobile e Fabio Quagliarella.

PRIMO TEMPO - Pronti via e dopo 100 secondi Keita fa 1 a 0. Ripartenza immediata dei biancocelesti, assist di Milinkovic per il taglio del senegalese che, a tu per tu con Puggioni, che intercetta solo, non sbaglia. La partita è piacevole, non ci sono interruzioni, gioco fluido e due squadre che giocano a calcio palla a terra.

Al 17' doppio miracolo di Strakosha. Grande giocata di Schick, assist per Djuricic e prima parata dell'albanese che poi si ripete su Torreira da posizione ravvicina: Samp ad un passo dal pari. La Lazio non si spaventa e al 18' Keita sfugge a tutti: Skriniar lo atterra. Rigore e rosso. Dal dischetto va Immobile che non sbaglia: è 2 a 0.

Giampaolo allora cambia: esce Schick ed entra Regini. Al 31' Linetty riapre la gara. Djuricic serve sulla destra Bereszynski, assist sul secondo palo per il numero 16 che, tutto solo, sigla il 2 a 1. Partita riaperta? Macché.

La Lazio si riprende subito e poco dopo Hoedt fa 3 a 1 dopo un mischione in area di rigore dopo un calio d'angolo. Poi, 100 secondi dopo, Regini affossa Lulic in area: nuovo rigore. Dal dischetto Felipe Anderson fa 4 a 1. Al 45' gioia anche per De Vrij. Rete da attaccante per il difensore che, servito al limite da Biglia, piazza la sfera col destro sul secondo palo: è 5 a 1.

SECONDO TEMPO - La Lazio, nella ripresa, fa molta accademia. Nella rirpesa Inzaghi regala spazio alle seconde linee con Patric e Murgia per De Vrij e Milinkovic-Savic. Buona, da sottolineare, la prova di Lukaku che corre e si propone con continuità a sinistra. Al 64' cross del neo entrato Patric, guizzo di Lulic e gol del 6 a 1.

Al 72' ancora gol della Lazio. Scambio di Immobile con Keita e a tu per tu con Puggioni non sbaglia: è 7 a 1. Al 72' gioia per Quagliarella. Lancio lungo di Regini, la punta parte in posizione regolare, stoppa la sfera e realizza il gol del 7 a 2. Poi al 90' gol di Quagliarella su rigore.

TABELLINO

Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Wallace 5, De Vrij 7 (62' Patric 6,5), Hoedt 6,5; Felipe Anderson 7, Milinkovic 6,5 (62' Murgia 6), Biglia 6, Lulic 7 , Lukaku 6,5; Immobile 7, Keita 7,5. A disp.: Vargic, Adamonis, Basta, Crecco, Javorcic, Lombardi, Djordjevic, Tounkara. All.: Simone Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni 6; Bereszyski 6, Silvestre 5, Skriniar 4, Dodò 4 (46' Pavlovic 6); Barreto 5, Torreira 5, Linetty 6,5; Djuricic 5,5; Quagliarella 6,5, Schick 6 (20' Regini 5). A disp. Falcone, Krapikas, Sala, Simic, Alvarez, Cigarini, Fernandes, Praet, Muriel, Budimir. All. Giampaolo.

Marcatori: Keita (L), 2 Immobile (L), Linetty (S), Hoedt (L), rig. Anderson (L), De Vrij (L), 2 Quagliarella (S)

Espulso: Skriniar (S)