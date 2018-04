Poker face: la Lazio schianta la Samp 4 a 0, ruggito da Champions

La Lazio vince 4 a 0 contro la Sampdoria nel match della 34^ giornata di Serie A. Sotto il solo di Roma è Sergej Milinkovic-Savic a sbloccare la contesa dell'Olimpico. Prima dell'intervallo Stefan De Vrij raddoppia, ancora di testa. Nel finale doppia gioia per Ciro Immobile. I ragazzi di Simone Inzaghi vincono e continuano la corsa per un posto in Champions League.

La squadra di casa, dopo il successo nel turno infrasettimanale nella sfida contro la Fiorentina, vuole dare continuità ai risultati per evitare il ritorno dell'Inter distante soltanto un punto. L'avvio è laziale ma di tiri in porta se ne vedono pochi. Al 23' Milinkovic-Savic riceve sul vertice dell'area e mette un bel pallone sul secondo palo. Leiva riesce ad arrivarci, ma il suo colpo di testa termina fuori.

La partita non è bella e vive di fiammate. Al 30' si fa vedere la Doria con un missile di Barreto: attento Strakosha. Al 33' la Lazio passa. Lukaku riceve sulla sinistra, poi scarica a Radu. Cross al centro del difensore, in area Milinkovic-Savic sguscia via alla marcatore di Strinic e di testa spinge in rete. E' 1 a 0. Insiste la Lazio che schiaccia la Samp dopo il vantaggio con Viviano che dice "no" a Felipe Anderson, Immobile e Marusic.

I blucerchiati barcollano e subiscono il 2 a 0. Felipe Anderson batte il calcio d'angolo successivo: parabola arcuata, perfetta per la testa del solito de Vrij, che insacca il suo sesto gol in campionato. Uno-due della Lazio primo dell'intervallo.

Il secondo tempo si apre con lo stesso canovaccio tatti e con Immobile che spreca una occasione d'oro. Al 53' si vede la Samp con Zapata che calcia però malamente verso Strakosha. Giampaolo vuole di più e così inserisce Kownacki, Linetty e Quagliarella cambiando l'attacco. I ritmi calano, le occasioni da gol latitano e nel finale c'è spazio anche per Nani.

Al minuto 86 arriva il 3 a 0 per la Lazio. Apertura a destra per Milinkovic-Savic, che prende la mira e cerca Immobile a centro area. Movimento alle spalle di Andersen, suggerimento preciso e l'attaccante di Torre Annunziata sigla il gol della staffa. La Samp crolla e tre minuti dopo Immobile cala il poker su assist di Nani. Game, set and match.

Il tabellino di Lazio-Sampdoria

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Caceres 6, De Vrij 7, Radu 6,5; Marusic 6,5, Parolo 6 (18' Lukaku 6), Leiva 6 (88' Di Gennaro sv), Milinkovic 7, Lulic 6,5; Felipe Anderson 6 (79' Nani 6,5); Immobile 7. A disp. Guerrieri, Vargic, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Basta, Crecco, Caicedo. All. Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6,5; Bereszynski 5,5, Ferrari 5, Andersen 6, Strinic 4; Barreto 5, Torreira 5, Praet 5,5; Ramirez 5 (65' Linetty 6); Caprari 5 (52' Kownacki 5,5), Zapata 5,5 (60' Quagliarella 6). A disp. Belec, Tozzo, Silvestre, Regini, Sala, Linetty, Verre, Capezzi, Alvarez. All. Giampaolo.

Marcatori: Milinkovic-Savic (L), De Vrij (L), 2 Immobile (L)

Ammoniti: Leiva (L), Praet (S), Torreira (S)