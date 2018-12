Lazio-Sampdoria 2-2 | X Factor biancoceleste: Saponara gol al 99', quarto pari consecutivo

La Lazio pareggia 2 a 2 contro la Sampdoria nel match della 15^ giornata di Serie A. La partita dell'Olimpico è piacevole e l'equilibrio lo rompe l'indemoniato Fabio Quagliarella. Nella ripresa i biancocelesti, con merito, pareggia con Francesco Acerbi. Nel finale espulso Bartosz Bereszynski. Nel recupero segnano Ciro Immobile e Riccardo Saponara.

La parte di gara è a tinte biancocelesti con i ragazzi di Inzaghi, però, che non riescono a finalizzare. Al 13' segna Immobile ma è in netto fuorigioco. Poco dopo è Patric ad avere una buona occasione ma il laterale proveniente dal Barcellona B calcia in curva. La Samp, però, non abbassa la guardia e con anzione da manuale passa in vantaggio al 20'.

Tocco di Ramirez, traversone radente dalla sinistra di Murru, tocco chirurgico per Quagliarella, che sul secondo palo insacca di prima intenzione. E' 1 a 0. La Lazio, al 26', reagisce. Sprint di Immobile che fa secchi un paio di avversari prima di scaricare il destro: soluzione radente ribattuta da Audero, sopraggiunge Colley, risolvendo una mischia con un intervento provvidenziale. Prima dell'intervallo altra chance con Immobile che, sfortunato, colpisce il palo.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!