Europa League: sorteggio fortunato, la Lazio trova il Salisburgo ai quarti di finale

La Lazio pesca il Salisburgo nei quarti di finale di Europa League. Partite in calendario il 5 e il 12 aprile. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo aver eliminato la Dinamo Kiev, continuano il loro percorso.

Inserita nel Gruppo K, la formazione biancoceleste aveva vinto il proprio girone eliminatorio con 13 punti, superando Nizza (9), Zulte Waregem (7) e Vitesse (5). 4 vittorie nelle prime 4, poi un pareggio e un ko nelle restanti due gare hanno certificato il passaggio del turno della Lazio, che per i sedicesimi di finale ha pescato la Steaua Bucarest.

Dopo l'1-0 con cui i rumeni hanno battuto i biancocelesti c'è stata la rimonta dell'Olimpico: 5-1 con tripletta di Immobile e ottavi di finale centrati. Il nuovo ostacolo, chiamato Dinamo Kiev, dopo il 2-2 dell'Olimpico, è stato superato grazie allo 0-2 in Ucraina firmato Leiva-de Vrij.

