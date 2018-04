Lazio-Roma: derby degli opposti, le formazioni. Giallorossi carichi, biancocelesti in crisi

Lazio-Roma sarà un derby di fuoco. Domenica 15 aprile allo stadio Olimpico dagli animi opposti. I giallorossi dopo la rimonta contro il Barcellona hanno pescato il Liverpool nell'urna di Nyon e sognano la finale di Champions. I biancocelesti, invece, escono dalle ossa rotte dall'Europa League. La settimana europea ha sparigliato le carte.

In palio c'è il primato cittadino ma soprattutto il gruzzolo della Champions 2018-19 (la semifinale della Roma vale 90 mln, la visibilità planetaria, la super valutazione dei giocatori) con l'Inter di Spalletti terzo incomodo.

Le ultime da Lazio-Roma

Sarà anche il duello tra due cecchini implacabili, il capocannoniere Immobile in corsa per la Scarpa d'Oro, e il trascinatore Dzeko, ormai simbolo di una squadra da cui tenacemente non si è voluto separare. Simone Inzaghi dovrebbe puntare sui suoi titolarissimi. Dubbio però tra Felipe Anderson e Luis Alberto. Milinkovic a centrocampo. Marusic dovrebbe essere nell'undici al posto di Basta.

Davanti c'è Immobile a guidare l'attacco. Nella Roma, invece, Nainggolan nel tridente con Dzeko, Schick. Florenzi e Kolarov sulle fasce, in mezzo De Rossi e Strootman. Dietro ecco Fazio, Manolas e Juan Jesus. Chiede spazio anche Under.

Le probabili formazioni Lazio-Roma

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Roma (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick