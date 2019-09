Lazio-Roma, le formazioni: ecco le scelte di Inzaghi e Fonseca

Lazio e Roma sono pronte per il derby che, come al solito, annulla qualsiasi tipo di pronostico. Una conferma arriva dalle due sfide andate in scena nella scorsa stagione: all'andata si sono imposti i giallorossi per 3-1, mentre al ritorno i biancocelesti hanno avuto la meglio con un nettissimo 3-0.

La partita sarà visibile su Sky: l'emittente satellitare trasmetterà la stracittadina capitolina tramite i canali Sky Sport Serie A e il numero 251.

La gara sarà visibile anche in streaming, visto che Sky mette a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: sarà possibile scaricarlo e assistere al match tramite dispositivi come pc, tablet e smartphone.



La formazione scelta da Inzaghi per la Lazio non dovrebbe discostarsi di molto da quella che ha espugnato il campo della Sampdoria: dunque Immobile punta più avanzata, con Correa alle proprie spalle e la tecnica di Luis Alberto e Milinkovic-Savic in mezzo al campo. Lucas Leiva dovrebbe prendere il posto di Parolo.

Fonseca potrebbe cambiare dopo l'esordio in campionato. Florenzi verso l’avanzamento nei trequartisti, con Zappacosta che diventa titolare nel ruolo di terzino destro. In attesa di Smalling, Mancini contende il posto a Jesus in difesa. Veretout e Diawara scalpitano.

Le formazioni di Lazio Roma

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini Lo., Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.