Olsen 6 - Lo svedese, reduce da una brutta prova in campionato, vuole riscattarsi anche perché il derby è una di quelle gare che cambiano una stagione. Nel gol di Caicedo in avvio, però, non può nulla. Così come ci prova, ma senza fortuna, nel rigore di Immobile e sul tiro di Cataldi.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!