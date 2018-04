Derby, le pagelle della Roma: bene Strootman. Schick delude ancora

La Roma pareggia 0 a 0 contro la Lazio nel derby della Capitale. Il primo tempo dell'Olimpico, brutto, verrà ricordato solo per il clamoroso palo di Bruno Peres. Nel finale espulso Stefan Radu e traversa di Edin Dzeko. Splendide le coreografie delle due curve.

Alisson 6 - Il brasiliano parte con qualche brivido nei suoi soliti dribbling in area di rigore. E' comunque sempre molto sicuro di se, come del resto ha dimostrato in tutta questa stagione.