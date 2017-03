Lazio-Roma, le formazioni del derby: le scelte di Spalletti e Inzaghi

Lazio e Roma sono pronte e sfidarsi per il derby, valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Un match che coincide con la prima partita con le barriere in curva abbassate ma anche come l'esordio al timone della Questura di Guido Marino. Gli occhi sono tutti puntati sulle tifoserie. Si torna a giocare di sera e l'attenzione è massima.

SICUREZZA - Oltre mille gli agenti impiegati nel piano di sicurezza, mentre sono 770 gli steward dedicati al controllo ed all’indirizzamento degli spettatori all’interno dello stadio. La sfida , da tutti condivisa, è quella di garantire la sicurezza del primo derby in serale dopo tanti anni, senza però determinare cambiamenti nel quotidiano dei residenti della zona.

QUI LAZIO - Inzaghi deve rinunciare ancora a Marchetti, e si affida a Strakosha. Il modulo scelto è il 3-5-2, in difesa il terzetto composto da Wallace, De Vrij e Hoedt, favorito su Bastos. Sugli esterni di centrocampo spazio a Basta e Lukaku, viste le squalifiche di Lulic e Radu. Davanti Anderson ruoterà intorno al centravanti Immobile, con probabile panchina per Keita.

QUI ROMA - Spalletti invece arriva alla vigilia con pochi dubbi. Uno potrebbe riguardare il portiere: ancora Szczesny o fiducia ad Alisson per le coppe? Sugli esterni Peres e Palmieri a fluidificare, con De Rossi e Strootman in mediana, seppure Paredes scalpiti. Davanti ci sono volti noti: Dzeko affiancato dalla velocità di Salah e dal nuovo, mostruoso, Nainggolan.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Hoedt; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile.Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Salah, Nainggolan; Dzeko. Allenatore: Luciano Spalletti.