Lazio show, scacco matto alla Roma in 2 mosse: i commenti del derby

La Lazio stende la Roma 2 a 0 nel derby di Coppa Italia. Una rete per tempo che firma una vittoria stra meritata. A rompere il ghiaccio Milinkovic Savic, al 30esimo, bravo a capire prima degli altri le intenzioni di Felipe Anderson.

E' stato l'episodio che ha spaccato in due la partita. La Roma crolla mentre la squadra di Inzaghi cresce e nel finale fa 2 a 0 con il solito Immobile, centravanti che dopo aver battagliato per quasi 80 minuti coi centrali di difesa avversari ha trovato personale gloria sul suggerimento di Keita.

: "Volevamo vincere il derby e arrivare alla finale. L'abbiamo preparata bene: ringrazio i compagni, mister e tifosi. Una delle serate più belle nella mia carriera.Ora abbiamo un piccolo vantaggio, soprattutto per non aver subito gol. Sperando di arrivarci, sarà una finale contro una delle squadre più forti del campionato".

Entusiasta anche Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto una partita perfetta. Abbiamo vinto meritatamente e ci godiamo la vittoria, anche se c'è la gara di ritorno ora. Sono fiducioso: il 5 aprile ci sarà un'altra grande partita e dobbiamo essere pronti. Tare e Peruzzi si son stretti nell'abbraccio con noi, avrò tempo invece per vedere Lotito. Al di là della squadra ho un grandissimo staff che lavora per me: siamo tutti sulla stessa barca. Io ululati a Rudiger non li ho sentiti, se ci sono stati sono sbagliati. Voglio ringraziare i miei tifosi: non c'era un seggiolino libero e ci hanno trascinati".

In casa Roma, invece, Luciano Spalletti si lecca le ferita ma ci crede: "E' una sconfitta che dà fastidio e c’è da rimontare un risultato difficile. Loro rifaranno questa partita e noi dobbiamo essere più bravi di stasera. E' un risultato di 2-0 che è assolutamente ribaltabile".