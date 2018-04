Lazio-Roma: la Capitale si scalda per il derby, le informazioni per i biglietti

E' partito il countdown per il derby Lazio-Roma del 15 aprile. Allo stadio Olimpico si prevede pubblico delle grandi occasioni. Le due società venerdì 6 aprile inizieranno la prima trance di vendita dei biglietti. Le curve, i settori più popolari, costeranno 35 euro. La Tribuna d'onore centrale, quella vip, duecento euro. Ecco tutte le informazioni.

Dalle ore 12:00 di venerdi 6 aprile, saranno messi in vendita i tagliandi per i tifosi della Lazio.

1) CURVA NORD, DISTINTI NORD-EST E NORD OVEST, TRIBUNA MONTE MARIO E TRIBUNA D'ONORE CENTRALE:

- dalle ore 12:00 di venerdi 6 aprile fino alle ore 20:45 del 15 aprile, si potranno acquistare i tagliandi presso i negozi Lazio Style 1900 e i punti vendita LISTICKET gruppo Ticketone. Per la TRIBUNA MONTE MARIO E TRIBUNA D'ONORE CENTRALE sarà possibile acquistarli anche on-line.

2) TRIBUNA TEVERE - TEVERE TOP - TEVERE DISABILI riservata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai tifosi della LAZIO

- dalle ore 12:00 di venerdi 6 aprile fino alle ore 20:45 del 15 aprile, si potranno acquistare i tagliandi della Tribuna Tevere solo ed esclusivamente presso i negozi Lazio Style 1900.

3) CAMBI POSTO PER GLI ABBONATI DEI DISTINTI SUD-EST:

- dalle ore 12:00 di venerdi 6 aprile fino alle ore 19:00 di sabato 14 aprile, gli abbonati dei DISTINTI SUD-EST, si potrà ritirare il tagliando d'ingresso per il settore di Tribuna Tevere SOLO presso il negozio Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C, presentando: l'abbonamento Fidelity Card-Tessera del Tifoso Millenovecento (con il segna posto) o il Voucher Elettronico ed un documento di riconoscimento.

SETTORI E PREZZI

SETTORE INTERO RID. UNDER 16 (*) INVALIDI CIVILI 100% (**) TRIBUNA D'ONORE CENTRALE 200 € == == TRIBUNA MONTE MARIO 90 € 60 € 60 € TRIBUNA TEVERE TOP 70 € 50 € 50 € TRIBUNA TEVERE 50 € 35 € 35 € TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA 10 € == == TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO 25 € == == DISTINTI NORD OVEST - NORD EST 35 € == == CURVA NORD 35 € == ==

L'AS Roma comunica invece che i biglietti dedicati ai tifosi giallorossi per la sfida contro la Lazio del 15 aprile saranno messi in vendita secondo due distinte fasi. I biglietti dei settori di CURVA SUD LATERALE (DISTINTI SUD OVEST INGR. 15/17), CURVA SUD CENTRALE (INGRESSI 18/19 E 20/21) e DISTINTI SUD EST (INGRESSI 22/24) saranno riservati in prelazione esclusivamente agli Abbonati 17/18 di Curva Sud/Curva Nord per i settori di Curva Sud Laterale/Centrale e di Distinti Sud per i Distinti Sud Est. I biglietti del settore di Tribuna Monte Mario Lato Sud saranno riservati in prelazione esclusivamente agli Abbonati 17/18 dei Settori di Tribuna Monte Mario, Monte Mario Top, Tevere, Tevere Famiglia e Tevere Parterre.

PREZZI