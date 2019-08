Lazio-Roma: la Capitale si prepara per il derby, le informazioni per i biglietti

Il attesa dell'inizio del campionato di calcio Serie A 2019/2020 i tifosi di Lazio e Roma pensano già alla stracittadina che si terrà sabato 1 settembre (seconda giornata) a partire dalle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Come comunicato dalla società di Trigoria comincerà dalle ore 10:00 di martedì 20 agosto, per gli abbonati giallorossi, la vendita in prelazione per il Derby romano. La fase di prelazione durerà fino alle ore 19.00 di domenica 25 agosto. Dalle 10.00 di lunedì 26 agosto inizierà la vendita libera

Sul fronte biancoceleste la SS LAzio comunica che dalle ore 12:00 di sabato 24 agosto, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara.

Questi i prezzi per i biglietti in vendita da parte della Lazio:

Tribuna d'onore Centrale: 200 euro intero;

Tribuna Monte Mario Centrale: 130 euro intero, 80 euro ridotto Under 16 e 80 euro invalidi civili al 100%;

Tribuna Monte Mario: 95 euro intero, 60 euro ridotto Under 16 e 60 euro invalidi civili al 100%;

Tribuna Tevere Top: 70 euro intero, 50 euro ridotto Under 16 e 50 euro invalidi civili al 100%;

Tribuna Tevere: 50 euro intero, 35 euro ridotto Under 16 e 35 euro invalidi civili al 100%;

Tribuna Tevere non deambulante in carrozzella: 20 euro;

Distinti Nord Est: 35 euro intero, 35 euro ridotto Under 16 e 35 euro invalidi civili al 100%;

Distinti Nord Ovest: 35 euro intero, 35 euro ridotto Under 16 e 35 euro invalidi civili al 100%;

Curva Nord: 35 euro intero, 35 euro ridotto Under 16 e 35 euro invalidi civili al 100%.

Sul fronte giallorosso i biglietti di di Curva Sud Laterale e Curva Sud Centrale (rispettivamente ingressi 15/17, 18/19 e 20/21) saranno riservati in prelazione esclusivamente agli Abbonati 2019-20 di Curva Sud Laterale, Curva Sud Centrale, Curva Nord e Distinti Sud Est. Mentre i ticket del settore di Tribuna Monte Mario Sud saranno riservati in prelazione per gli Abbonati 2019-20 di qualsiasi settore.

Il settore Distinti Sud Est (ingr. 22-24) sarà inizialmente NON disponibile alla vendita. Verrà aperto solo in caso di esaurimento dei settori Curva Sud Laterale (distinti sud ovest) e Curva Sud Centrale.

Come si legge ancora sul sito web dell'As Roma, per l’acquisto del tagliando sarà necessario esibire all’operatore l’abbonamento dell’attuale stagione IN FORMATO DIGITALE (esclusivamente se attivato su app IL MIO POSTO) o STAMPATO (tessera con codice a barre) unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti a persona, presentando 4 abbonamenti. In questa fase sarà obbligatorio intestare il biglietto esclusivamente a nome dell’abbonato. Tali biglietti saranno incedibili.

VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.00 di lunedì 26 agosto inizierà invece la vendita libera.

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva Sud Centrale - Ingressi 18-21: 35€

Curva Sud Laterale - Ingressi 15-17: 35€

Distinti Sud Est - Ingressi 22-24: 45€ (Aperto solo in caso di esaurimento dei settori Curva Sud Laterale (15-17) e Curva Sud Centrale (18-21)

Tribuna Monte Mario Sud - Ingressi 11-13: 95€ (Ridotto Under 16 per i nati dal 1/1/2004: 60€)

PUNTI VENDITA ABILITATI

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente presso le ricevitorie TICKETONE della rete Calcio – Settore Ospiti abilitate sul territorio nazionale.