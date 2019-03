Lazio-Roma 3-0 | Delirio biancoceleste! L'aquila vola sulla Capitale. Nel finale Kolarov perde la testa

La Lazio vince 3 a 0 contro la Roma nel derby del 2 marzo. Se il pre partita ha fatto registrare attimi di tensione, anche con un agente ferito, all'interno dell'Olimpico si è vissuta una atmosfera serena. I biancocelesti, spinti dal proprio pubblico, fin dai primi minuti hanno provato a fare la gara. E al minuto 12 i padroni di casa passano in vantaggio: Correa si inventa una gran giocata in verticale per Caicedo. Il Panterone scarta Olsen e deposita in rete.

Uno a zero e Olimpico laziale in festa. La Roma, colpita, prova a reagire con Zaniolo e Dzeko ma il primo tempo scorre via senza nessun brivido per i biancocelesti che, dal canto loro, non riescono invece a trovare la rete del raddoppio. La Roma, nella ripresa, prova a cambiare l'inerzia alla gara con qualche strappo di El Shaarawy e le giocate di Zaniolo.

Nella ripresa la girandola dei cambi porta agli ingressi di Immobile, Perotti e Pastore. Al 67' missile di Florenzi disinnescato dall'attento Strakosha. Poco dopo la Roma manca il pari con Pastore e Pellegrini, la Lazio allora capito il pericolo aumenta di giri e, in contropiede, Correa annichilisce Fazio, vola in area di rigore e viene affossato. E' rigore.

Dal dischetto Immobile non sbaglia firmando così il 2 a 0 laziale. Nel finale arriva anche il 3 a 0. Immobile fa una grandissima sponda per il centrocampista, che calcia di prima intenzione: Olsen la tocca, ma la palla si insacca in rete. E' la rete che decide la stracittadina anch perché, nel recupero, Kolarov perde la testa e viene anche espulso. I biancocelesti, dopo due anni, tornano a vincere il derby: l'ultimo ad aprile 2017.



Derby: le pagelle della Roma

Il tabellino di Lazio-Roma

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Bastos 6, Acerbi 6,5, Radu 6; Marusic 6, Luis Alberto 6,5 (68' Parolo 6), Lucas Leiva 6, Milinkovic 6,5, Lulic 6,5; Correa 7 (78' Cataldi 6,5), Caicedo 7 (64' Immobile 7). Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (4-3-3): Olsen 6; Florenzi 5,5, Fazio 4,5, Juan Jesus 5, Kolarov 4; Cristante 5, De Rossi 5,5 (66' Pastore 6), Pellegrini 5,5; Zaniolo 6,5 (61' Perotti 6), Dzeko 5, El Shaarawy 5 (82' Schick sv). Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Marcatori: Caicedo (L), rig. Immobile (L), Cataldi (L)

Espulso: Kolarov (R)

Ammonito: Juan Jesus (R), Lulic (L), Fazio (R), Milinkovic (L), Cataldi (L), Radu (R), Dzeko (R)



Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!