La La Lazioland: è festa derby! Milinkovic e Immobile stendono la Roma

La Lazio vince 2 a 0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti partono meglio, attaccano e al 30' passano con Sergej Milinkovic-Savic su assist di Felipe Anderson. Al minuto 79' Ciro Immobile, in contropiede, raddoppia. Il ritorno ad inizio aprile.

PRIMO TEMPO - Torna dopo quattro anni il derby di Roma in notturna e dopo appena 100 secondi Dzeko sfiora la rete su assist di Emerson. La squadra di Spalletti, fin da subito, cerca di fare la partita con la Lazio, chiusa, che preferisce giocare in contropiede grazie alle geometrie di Anderson. Al 14' colpo di testa di Fazio, attento Strakosha.

Si gioca ritmi discreti, con tanti contrasti ma anche diversi errori. Al 20' prima grande chance del derby. Cross di Lukaku per Milinkovic: colpo di testa disinnescato dal bravo Alisson. Prova a rispondere Nainggolan al 24' ma il suo tiro è debole. L'intensità sale e Immobile impegna ancora Alisson. La Lazio, con il passare dei minuti, cresce e la manovra giallorossa rallenta.

Al 30' la Lazio fa 1 a 0 con merito. Grandissima iniziativa di Felipe Anderson, che salta secco Manolas e va al cross arretrato, sul quale è bravo a mettere la zampata Milinkovic-Savic. La Roma, ferita, risponde subito con Dzeko. Gira di testa un cross di Nainggolan, dopo essere scappato alla marcatura di De Vrij, ma non riesce a centrare la porta di Strakosha.

Al 36' altra chance per Dzeko che sfila dietro a De Vrij ma calcia a lato. Al 40' brutta notizia per la Lazio: Parolo, diffidato, si becca il giallo che gli farà saltare il ritorno. E' l'ultima emozione di un primo tempo con la Roma in crisi.