Coppa Italia, il derby Lazio-Roma torna di notte dopo 4 anni

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Roma, in programma mercoledì 1 marzo, si giocherà alle 20.45. Lo ha comunicato la Lega Serie A che conferma così la volontà della Rai, che detiene in esclusiva i diritti della coppa nazionale.

Il derby torna così in orario notturno per la prima volta dal 2013, quando si decise di far disputare le partite di giorno per motivi di sicurezza. La Questura di Roma aveva chiesto alla Lega di mettere in orari diurni i derby e le gare con il Napoli di campionato. Richiesta ottemperata.

Diverso il caso della Coppa Italia, con il palinsesto della Rai bloccato a tal punto da poter rappresentare un ostacolo allo spostamento della gara in fascia diurna. L'ultimo serale fu l'8 aprile 2013 con una aggressione a Tor di Quinto, sei accoltellati e scontri al ponte Duca d'Aosta.