La Roma sbatte sui pali, la Lazio resiste: derby brutto e senza gol

Lazio e Roma fanno 0 a 0 nel derby della 32^ giornata di Serie A. La partita è bloccata. Nel finale Stefan Radu viene espulso. Purtroppo, prima della gara, da segnalare cori antisemiti contro Anna Frank e saluti romani da parte dei tifosi della Lazio. Numerose bombe carta sono esplose lungo le strade capitoline. Tredici i tifosi fermati. Bella la coreografia pre derby.

Inzaghi sceglie Felipe Anderson al posto di Luis Alberto. Di Francesco risponde con la difesa a tre ed una linea difensiva alta. L'avvio è laziale con Anderson pesca sul filo del fuorigioco Immobile. Il centravanti ingaggia un duello rude con i difensori giallorossi, sulla palla vagante giunge Parolo, il cui tiro di destro termina alto sopra la traversa.

La partita non è bella, fallosa e nervosa. Ne fanno le spese Leiva, Juan Jesus e Luiz Felipe che vengono ammoniti. Al 37' clamorosa chance per la Roma. Nainggolan, dal nulla, pesca Bruno Peres che davanti a Strakosha calcia: palla sul palo e fuori. E' l'ultima emozione di un primo tempo brutto, vissuto di fiammate.

Si riparte senza cambi ma con la Lazio più volenterosa. Di Francesco allora cambia: fuori un deludente Schick e dentro Under. Inzaghi risponde con Luis Alberto e Lukaku per Lulic e Felipe Anderson. Al 66' si accende finalmente, per la Lazio, Milinkovic Savic, palla in profondità per Immobile che conclude di esterno destro ampiamente a lato. La partita però fatica a decollare.

Di Francesco nel finale getta nella mischia anche Florenzi. La Lazio però vuole vincere e ci prova con Luis Alberto: palla larga. Al minuto 80 Radu, già ammonito, si prende il secondo giallo: espulso. Di Francesco allora ci crede: El Shaarawy per Bruno Peres. Risponde Inzaghi con Bastos per Immobile. La grande chance però, poco, dopo, ce l'ha Marusic ma il gol non arriva.

Nel finale la Roma prova l'assalto con Dzeko che sfiora il gol tre volte. Prima Strakosha è super, poi Dzeko prende la travesa con un bel tiro e nel terzo tentativo manca il bersaglio. Sono le ultime emozioni. Lazio e Roma fanno 0 a 0.

Il tabellino di Lazio-Roma

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 6,5, De Vrij 6,5, Radu 6; Marusic 5,5, Parolo 6,5, Leiva 6, Milinkovic 6, Lulic 5,5 (60' Lukaku 6); Felipe Anderson 6 (60' Luis Alberto 6); Immobile 5 (80' Bastos sv). A disp. Guerrieri, Vargic, Caceres, Bastos, Wallace, Basta, Murgia, Di Gennaro, Nani, Caicedo. All. Inzaghi.

Roma (3-5-3): Alisson 6; Fazio 6,5, Manolas 6 (75' Florenzi 6), Juan Jesus 6; Bruno Peres 6 (80' El Shaarawy sv), Strootman 6,5, De Rossi 6, Nainggolan 5,5, Kolarov 5,5; Schick 5 (55' Under 6), Dzeko 6. A disp: Skorupski, Lobont,Silva, Pellegrini, Gonalons, Gerson, Antonucci. All. Di Francesco.

Espulsi: Radu (L)

Ammoniti: Leiva (L), Juan Jesus (R)