La Lazio ad Auronzo di Cadore: confermato il ritiro estivo

La Lazio torna ad Auronzo di Cadore. Il club biancoceleste, nonostante il periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus, non rinuncia al ritiro estivo del 2020: per il tredicesimo anno la Lazio sceglie Auronzo di Cadore, splendida cittadina nella zona delle Tre Cime di Lavaredo.

La squadra di Simone Inzaghi arriverà ad Auronzo il 23 agosto: durata della permanenza e calendario degli appuntamenti, tra presentazione e amichevoli, sono ancora da definire. A confermare la rinnovata partnership la sindaca della località bellunese, Tatiana Pais Becher. "E' un grande segnale di speranza anche per i nostri operatori turistici in un periodo in cui hanno sofferto" - ha detto.

Le regole imposte dal Covid non fanno dunque saltare il ritiro estivo e l’appuntamento ormai fisso per squadra e tifosi che ogni anno affollano la cittadina. Da Roma è già caccia all’alloggio per seguire la Lazio ad Auronzo. "Ringrazio il presidente Lotito, la dirigenza della squadra e Media Sport Event - ha concluso Becher - per la fiducia e l'attaccamento al nostro territorio".