VIDEO | Lazio-Parma 2-0: Immobile e Marusic conquistano i tre punti

La Lazio batte il Parma 2-0 e riparte. I biancocelesti superano gli emiliani nel posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A rimettendosi in marcia dopo il k.o. incassato una settimana fa a Ferrara contro la Spal. La formazione di Inzaghi archivia la pratica con un gol per tempo. Dopo appena 8 minuti, i capitolini sbloccano il risultato. Luis Alberto innesca Immobile, che entra in area e buca Sepe con un diagonale preciso. La Lazio chiude i conti al 68'. Milinkovic-Savic premia l'inserimento di Marusic, che lascia rimbalzare il pallone e insacca sul secondo palo. Il successo consente ai biancocelesti di salire a 7 punti. Il Parma, al secondo passo falso consecutivo e al terzo in 4 gare, rimane a quota 3.