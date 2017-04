Lazio-Palermo, probabili formazioni: dubbio tra Lulic e Keita

La Lazio ospita il Palermo nel match della 33^ giornata di Serie A. Dopo quattro successi di fila, la squadra di Simone Inzaghi viene ora da un parziale di altri quattro match in cui ha vinto una sola volta e questa volta servono tre punti.

QUI LAZIO - Patric sempre favorito su Basta per completare il quartetto difensivo e giocare al posto dell'acciaccato Radu. Pronto anche Lukuku. In avanti, con Immobile e Felipe Anderson, dovrebbe giocare Lulic, favorito su Keita.

QUI PALERMO - Bortoluzzi ancora con il 4-3-3: più Fulignati che Posavec tra i pali, Chochev al posto di Rispoli in difesa e il rientrante Gonzalez per lo squalificato Aleesami. In attacco, con Nestorovski e Trajkovski, dovrebbe esserci Lo Faso.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. Allenatore: Inzaghi.

Palermo (4-3-3): Fulignati; Rispoli, Sunjic, Andelkovic, Pezzella; Bruno Henrique, Gazzi, Chochev; Lo Faso, Nestorovski, Trajkovski. Allenatore: Bortoluzzi.