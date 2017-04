Lazio-Palermo 6-2 | Valanga biancoceleste: Keita e Immobili spaziali

La Lazio vince 6 a 2 contro il Palermo, nel match della 33^ giornata di Serie A. La squadra di casa parte forte passando con Ciro Immobile che in 9 minuti segna due volte. Poco dopo Keita Balde Diao chiude i giochi, anche lui con una doppietta. Ad inizio ripresa due gol di Andrea Rispoli. Nel finale gioia per Luca Crecco.

PRIMO TEMPO - Nonostante il caldo, è la Lazio a far la partita fin dai primi minuti. Al minuto 8 i padroni di casa passano subito con Immobile. Angolo di Biglia, spizzata di De Vrij e colpo vincente di Immobile che buca Posavec: 1 a 0.

Passano due minuti e Immobile raddoppia. Bella azione della Lazio sul lato sinistro: Milinkovic-Savic arriva sul fondo e appoggia un bel pallone arretrato, sul quale Immobile appoggia un piattone imprendibile per Posavec. Al 17' invenzione di Anderson per Parolo: Sunjic salva il Palermo. Il 3 a 0, però, arriva poco dopo.

Il gol, questa volta, è di Keita. Gran numero del senegalese, che evita l'intervento di Gonzalez e Sunjic, e batte Posavec a tu per tu con un bel piattone. Il Palermo affonda. Al 24' Keita si guadagna un rigore e poi lo realizza per il 4 a 0. Poco dopo, al 27', è sempre Keita ad andare in gol firmando il 5 a 0. Che mazzata per i siciliani. Che spettacolo la Lazio.