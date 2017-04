Lazio-Napoli, probabili formazioni: Parolo torna titolare

La Lazio affronta il Napoli, nel match della 31^ giornata di Serie A. La squadra di casa ha vinto solamente una delle ultime nove sfide contro i partenopei in Serie A subendo sempre almeno un gol negli ultimi 10 incroci in campionato. Con una vittoria i ragazzi di Simone Inzaghi potrebbero puntare alla Champions League.

QUI LAZIO - Dopo la conquista della finale di Coppa Italia, Inzaghi si gioca anche la possibilità di riaprire la corsa al terzo posto. De Vrij e Biglia, usciti acciaccati dalla sfida con la Roma, potrebbero ripodare. In difesala rivoluzione sarà totale: rientra dal 1' anche Bastos, con Radu a sinistra. Intanto, Marchetti viaggia verso il recupero, ma in porta dovrebbe essere confermato Strakosha.

QUI NAPOLI - Dopo il successo amaro contro la Juventus, Sarri medita un po' di turnover. A destra in difesa potrebbe rivedersi Maggio, in mezzo al campo Jorginho, a discapito di Hysaj e Diawara. In attacco Mertens è pronto a riprendersi il posto da titolare nel tridente dei "folletti". Scalpita Zielinski per una maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Basta, Milinkovic-Savic, Parolo, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.