Lazio-Napoli, probabili formazioni: Inzaghi ritrova Parolo

La Lazio affronta il Napoli nel big match della 5^ giornata di Serie A. Una sola vittoria per la Lazio negli ultimi 10 match di Serie A contro il Napoli, vera e propria bestia nera: sette i successi partenopei, due i pareggi.

Le ultime in casa Lazio

Inzaghi ritrova Parolo in mediana. Ballottaggio a destra tra Basta e Marusic, con il serbo nettamente in vantaggio. Nani ha recuperato e dovrebbe andare in panchina. Per il resto, Inzaghi conferma la coppia Luis Alberto-Milinkovic in appoggio a Immobile.

Le ultime in casa Napoli

Dovrebbero essere riconfermati gli undici vittoriosi, con un punteggio tennistico, contro il Benevento. Del resto il Napoli ha il miglior attacco ma anche una retroguardia difficile da sorprendere, specie quando in campo ci sono Albiol e Koulibaly. Quest'anno i due sono stati titolari insieme in cinque partite su sette.

Le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All: Sarri