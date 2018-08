Lazio-Napoli, probabili formazioni: Inzaghi sfida Ancelotti

Lazio-Napoli, che si giocherà questa serà alle ore 20:30 presso lo stadio Olimpico di Roma, è il primo "big match" di stagione: fin da subito è vietato fallire per i ragazzi di Simone Inzaghi, che affronteranno i partenopei guidati da Ancelotti.

Le ultime su Lazio-Napoli

Nella Lazio sono squalificati Lucas Leiva, Lulic e Patric: il primo sarà sostituito da Badelj, mentre al posto di Lulic potrebbe agire Caceres (in ballottaggio con Durmisi), con Luiz Felipe tra i tre difensori centrali o, in alternativa, Wallace. Indisponibili Berisha e Murgia.

Nel Napoli non saranno della partita Meret, Ghoulam e Younes. In porta ci sarà Karnezis, a centrocampo potrebbe partire dal 1' Ruiz che però è in ballottaggio con Zielinski. In avanti Callejon, Milik ed Insigne con Mertens pronto a subentrare a gara in corso.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto, Immobile.

Napoli (4-3-3): Karnezis, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.