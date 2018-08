Dazn esordio flop con Lazio-Napoli: la rete zoppica e le notifiche arrivano prima delle immagini

Segnale in ritardo, immagini tutt'altro che fluide, "scatti" improvvisi e non previsti proprio "del campo" e non dei giocatori sul campo: l'esordio di Dazn per molti si è rivelato un flop. Colpa dei troppi accessi contemporanei (non calcolati?), o forse dell'infrastruttura di base italiana che non è proprio tra le migliori.

La maggior parte degli utenti che hanno segnalato problemi non godevano di una connessione di ultima generazione, ma anche qualcuno in possesso della fibra, ad esempio, si è lamentato. Così Lazio-Napoli è diventata una partita "d'altri tempi", che qualcuno ha preferito seguire con la cara vecchia radiolina.

A qualcuno le notifiche delle applicazioni che annunciavano il gol di Immobile ad esempio - per la cronaca arrivato al 25esimo minuto del primo tempo - hanno anticipato la trasmissione delle immagini.

Ci sono stati commenti negativi anche sulla qualità delle telecronache o delle presentazioni, ma la stragrande maggioranza delle persone che ha scelto di condividere la delusione sui social ed in particolare su Twitter, si è accanita ironicamente sull'impossibilità tecnica di seguire il "live" di questo "big match" che alcuni hanno visto per lo più in "black screen", schermo nero appunto.

Di seguito alcune delle sarcastiche reazioni su Twitter:

Se sei abituato con Sky, a guardare la partita con Dazn, fai un salto indietro nel tempo e speri che da un momento all'altro l'allenatore del Napoli faccia entrare Maradona. #LazioNapoli — Il Serpe loco™ (@sempreciro) 18 agosto 2018

Tra #DAZN e la radiolina si vede meglio sulla radiolina #LazioNapoli — Gabriele Fasan (@gabrielefasan) 18 agosto 2018

Guardare le partite su #DAZN é come vedere Holly&Benji.... Il campo non finisce mai, corrono per ore e devi aspettare la prossima puntata per sapere il risultato. — Gionny-B (@BGionny) 19 agosto 2018

A me sembra che funziona benissimo #DAZN 😂😂😂😍😍 pic.twitter.com/JWJXxpXgUj — Roberto Crescenzi (@scincio75) 19 agosto 2018

Guardare la partita su #Dazn è stato un tormento. Però, a dire la verità, il dopo partita si vede bene. #LazioNapoli



[@sempreciro] pic.twitter.com/W26UNVkfUo — Arsenale K (@ArsenaleKappa) 18 agosto 2018

Impressioni su DAZN:

grafica anni 90 alla vorrei ma non posso, lo studio che è in campo con Sheva bravo ma che non parla italiano, Leotta che se non parla di calcio è meglio.

Sullo streaming calo il compassionevole velo, anche se finito il mese di prova per molti andrà meglio. — Willy Signori (@willy_signori) 19 agosto 2018