Lazio sfortunata e senza difesa: il Napoli gode a Roma

La Lazio perde 4 a 1 contro il Napoli nel match della 5^ giornata di Serie A. I padroni di casa partono alla grande e passano con Stefan De Vrij. Ad inizio ripresa Kalidou Koulibaly, José Maria Callejon, Dries Mertens e Jorginho ribaltano tutto.

Partita equilibrata all'Olimpico

Si gioca fin da subito a ritmi discreti. La squadra di Inzaghi è fin da subito molto aggressiva sui portatori di palla del Napoli e pare prontissima a ripartire con la velocità dei suoi attaccanti. Al 15' lancio in profondità per Immobile, bravissimo il portiere del Napoli ad uscire sul pallone che dopo una caramobola torna proprio tra le braccia del portiere spagnolo.

Al 24' tegola per Inzaghi: Bastos va ko, al suo posto Marusic. Al 26' fiammata del Napoli sulla destra, pallone a centro area per Insigne che calcia di prima intenzione senza però riuscire ad angolare troppo. Ottima la parata di Strakosha in allungo.

De Vrij fa il bomber e apre la sfida

Al 29' la Lazio passa: Immobile punta Koulibaly e lo salta secco, arriva sul fondo e mette al centro dove De Vrij beffa Reina e fa esplodere l'Olimpico. La Lazio gioca bene. Al 36' Luis Alberto calcia direttamente in porta da punizione ma la mira è sbilenca. Al 38' il Napoli reagisce con Hamsik: palla in profondità per lo slovacco, che arriva davanti a Strakosha ma si allarga troppo. Il suo mancino si stampa sul legno.

Al 44' Marusic impegna Reina. Ma il miracolo, al 45', lo fa Strakosha su Callejon che, da posizione dubbia, calcia con il destro a due passi dal gol. Grandissimo rifletto del portiere laziale, che mette in corner.

Koulibaly, Callejon e Mertens ribalntano tutto

Ad inizio ripresa Inzaghi è costretto a rinunciare anche a De Vrij. Al suo posto Murgia e Lucas Leiva va in difesa. Al 52' colpo di testa di Koulibaly bloccato da Strakosha. Al 54' Koulibaly fa 1 a 1. Dormita della difesa della Lazio, che sul corner lascia tutto solo Albiol. Grandissima parata di Strakosha, ma sulla ribattuta è lesto Koulibaly ad infilare la rete del pari.

Al 56' Callejon mette la freccia. Azione fulminea del Napoli, che brucia la Lazio. Palla di Jorginho filtrante per Hamsik, assist di prima dello slovacco per Callejon che controlla ed infila l'angolino basso con il sinistro. E' 2 a 1. La Lazio crolla. Lancio lungo per Mertens, Strakosha esce ed anticipa il belga. La palla va verso il fallo laterale, ma Mertens la rincorre e calcia di prima intenzione un pallone che si infila nella porta e 3 a 1 al 60'.

Lazio sfortunata e senza difesa

Gli infortuni di Bastos e De Vrij, oltre al lungodegente Wallace condizionano una Lazio senza difesa. Ma la sfortuna non ha limiti perché anche Basta si fa male e la Lazio chiude in 10 uomini. La partita non ha molto altro da dire fino al 90' quando Jorginho, su rigore, fa 4 a 1. Il Napoli vince ma la Lazio esce sconfitta a testa alta.

Il tabellino di Lazio-Napoli

Lazio (3-4-2-1) - Strakosha 7; Bastos 6,5 (24' Marusic 5), De Vrij 7 (46' Murgia 5,5), Radu 5,5; Basta 5, Parolo 6, Leiva 5,5, Lulic 5,5; Luis Alberto 6,5, Milinkovic 6 (63 Lukaku 6); Immobile 6,5. A disp. Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Di Gennaro, Crecco, Nani, Palombi, Caicedo. All. Inzaghi.

Napoli (4-3-3) - Reina 5,5; Maggio 5,5, Raul Albiol 6, Koulibaly 7, Ghoulam 5,5; Allan 6 (72' Zielinski 6), Jorginho 5,5, Hamsik 6; Callejon 7, Mertens 7 (Milik sv), Insigne 6. A disp. Sepe, Rafael, Hysaj, Maksimovic, Tonelli, Mario Rui, Diawara, Rog, Ounas, Milik, Giaccherini. All. Sarr

Marcatori: De Vrij (L), Koulibaly (N), Callejon (N), Jorginho (N)

Ammoniti: Radu (L), Mertens (N), Reina (N), Jorginho (N), Leiva (L)