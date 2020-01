VIDEO | Immobile stende il Napoli, la Lazio vola. Inzaghi: "Siamo da Scudetto"

Decima vittoria di fila della Lazio che supera 1-0 il Napoli all'Olimpico e si porta a soli tre punti da Juventus e Inter che guidano la Serie A. A regalare il record di vittorie consecutive per il club biancoceleste, proprio nella settimana in cui ha festeggiato i 120 anni di storia, è il suo capocannoniere Ciro Immobile al ventesimo gol in campionato.

In occasione della rete del bomber di Torre Annunziata grave complicità del portiere ospite Ospina che perde palla tentando un dribbling proprio su Immobile e perdendo palla in favore del numero 17 biancoceleste che tira in porta, Di Lorenzo prova la respinta ma la palla finisce in rete.

"In questo momento ci manca poco per esser da scudetto", dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il successo per 1-0 sul Napoli, decima vittoria consecutiva. "I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita, nel primo tempo abbiamo fatto meglio, poi è uscito il Napoli -spiega il tecnico piacentino ai microfoni di Sky Sport-. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire, il Napoli è una grande squadra. Ma ci abbiamo creduto, siamo stati in partita e ci godiamo record e vittoria. Dobbiamo continuare così e non guardarci indietro, da domani penseremo subito alla Cremonese. Voglio attenzione, ma i ragazzi devono sapere di aver fatto qualcosa di straordinario".