Lazio-Napoli 0-3 | Callejon e Insigne spengono i sogni di Champions

La Lazio perde 3 a 0 contro il Napoli, nel match della 31^ giornata di Serie A. Dopo 26 minuti Josè Maria Callejon sblocca il punteggio in favore degli ospiti. Nella ripresa arriva la doppietta di Lorenzo Insigne che chiude i giochi.

PRIMO TEMPO - Fin dai primi minuti è la squadra ospite a far la partita con una grande pressione a tutto campo. La Lazio, invece, si chiude e riparte in contropiede. La prima occasione, però, è proprio per i capitolini che con Milinkovic-Savic fanno venire un brivido a Reina. La partita, equilibrata, si gioca sul filo del rasoio.

Al 26' il Napoli passa. Mertens lavora palla dal limite, serve Hamsik a sinistra che alza la testa e mette il pallone sul palo lontano dove Callejon può depositare a porta praticamente sguarnita. E' 1 a 0. La Lazio, scossa, reagisce al 29' con Felipe Anderson che, in contropiede, impegna Reina. Al 43' chance per Immobile. Grande lancio di Parolo per il compagno, Reina esce fuori dall'area per scortare l'attaccante che trova comunque lo spazio di calciare. Conclusione fuori dallo specchio.

Passano 30 secondi e Insigne grazia la Lazio. Grandissima giocata di Mertens sulla fascia sinistra, il belga arriva poi al limite dell'area dove serve un solissimo Insigne. Il piazzato con il destro del numero 24 esce di pochissimo.