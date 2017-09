Lazio, Nani: "Il derby? Dobbiamo dimostrare di essere i migliori"

Luis Nani si presenta ai suoi nuovi tifosi della Lazio e lo fa con la sua nuova maglia numero 7: "Cosa mi ha spinto a scegliere la Lazio? È una mia caratteristica: mi avvicino sempre alle sfide con tante motivazioni. Sono qui per aiutare la squadra, in tutti i modi in cui potrò. Porterò la mia esperienza".

L'ex Valencia, tuttavia, non è ancora al top. "Non è possibile giocare domenica - ha spiegato - Sto seguendo un programma individuale per ritrovare la condizione. Quando sarò pronto per il fisioterapista e per il mister, darò il mio meglio".

Una delle prime cose di cui hanno parlato a Nani è stato il derby contro la Roma. "Dovremo dimostrare che siamo i migliori - ha sottolineato il nazionale portoghese - Ma ora abbiamo altre cose su cui concentrarci: pensare già al derby, magari può portare a qualche distrazione".