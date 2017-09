Lazio-Milan, probabili formazioni: Immobile unica punta

La Lazio affronta il Milan nel big match della 3^ giornata di Serie A. La squadra di casa ha vinto solo uno degli ultimi nove precedenti contro il Diavolo (nel gennaio 2015): quattro sconfitte e quattro pareggi completano il parziale. All'Olimpico, però, la Lazio ha perso solo uno degli ultimi sette precedenti in A con i rossoneri.

Le ultime in casa Lazio

Inzaghi può confermare l'undici vincente con il Chievo. Nani (fastidio al ginocchio) sarà in tribuna. Confermati Luis Alberto e Milinkovic dietro a Immobile. Ancora indisponibile Felipe Anderson. Dubbio in difesa tra Bastos e Radu con il primo favorito.

Le ultime in casa Milan

Montella riparte dal 4-3-3. Al posto dell'infortunato Conti giocherà uno tra Abate e Calabria. Romagnoli è recuperato anche se, per il posto a fianco di Bonucci, è favorito Musacchio. Decisivi gli ultimi allenamenti: il Milan riavrà tutti i suoi nazionali solo a 48 ore dalla partita. A centrocampo Biglia è atteso all’esordio dal primo minuto contro la sua ex squadra. Bonaventura torna a disposizione, possibile l'utilizzo di Montolivo come mezzala, per la maglia da centravanti più Cutrone di André Silva e Kalinic.

Le probabili formzioni

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic Savic; Immobile. All. Inzaghi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. All. Montella