La Lazio verso il Milan per il sogno scudetto, corteo dei tifosi in motorino: “Nessuno deve mancare”

Sognare lo scudetto per la Lazio è ancora concesso. Dopo la vittoria contro il Torino, in rimonta proprio come quella sulla Fiorentina, i biancocelesti puntano all’aggancio della capolista Juventus, sopra di soli quattro punti.

La Lazio verso il Milan coltiva il sogno scudetto

La squadra ci crede, lo staff anche. I tifosi sperano. Così, lontani dallo stadio a causa dell’emergenza Coronavirus, gli Ultras Lazio, eredi degli Irriducibili, hanno organizzato un corteo per accompagnare la squadra verso lo Stadio Olimpico dove sabato 4 luglio alle 20.45 scenderà in campo contro il Milan.

Lazio Milan: il corteo dei tifosi in motorino

Appuntamento a Formello. “Alla vittoria di cuore in quel di Torino, altra partita da grandi Laziali. Una squadra che non possiamo sostenere allo stadio, ma che non intendiamo certo lasciare sola. E allora faremo sentire il nostro supporto, il nostro amore verso la nostra unica bandiera: la ss Lazio 1900” - ha scritto la Curva Nord.

Il punto di incontro alle ore 18:30 al distributore di benzina accanto al centro sportivo di Formello. “Tutti rigorosamente in motorino, no categorico a macchine”.

Un corteo sulle due ruote. “Accompagneremo per tutto il tragitto, fino allo Stadio Olimpico, il pullman della squadra. Cantando i nostri inni e sventolando le nostre bandiere. E’ il momento decisivo del campionato e - si legge nel volantino degli Ultras Lazio - non rimarremo certo a guardare. Nessuno deve mancare, non esistono altri impegni. Che nessun si tiri indietro, non si ceda di un metro”.