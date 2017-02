Lazio-Milan 1-1 | La dura legge del gol: Suso beffa Inzaghi

La Lazio pareggia 1 a 1 contro il Milan nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. Nel primo tempo i biancocelesti creano almeno tre chiare occasioni da rete ma Gigio Donnarumma è sempre attento. A spezzare l'equilibrio ci pensa allora Lucas Biglia che trasforma in gol un calcio di rigore. Nel finale Suso pareggia beffando i biancocelesti.

PRIMO TEMPO - Inizia bene la Lazio che Keita che punta Vangioni e calcia: blocca Donnarumma. I rossoneri non si fanno impaurire e pungono in contropiede con i due spagnoli Suso e Deulofeu. Al 12' botta di Biglia da fuori area con Donnarumma che si salva respingendo il pallone. Sulla ribattuta arriva Immobile che però era in fuorigioco.

Poco dopo bellissimo cross di Parolo per Immobile: palla a lato. Al 16' bella azione dei padroni di casa con Keita e Anderson che duettano bene, al tiro va il senegalese ma la sua conclusione è debole. Passano 30 secondi e tocca a Felipe Anderson, ma anche il suo tiro è debole. Al 21' proteste di Immobile che, in seguito ad un bel cross di Parolo, cade a terra in area di rigore dopo una spinta di Gomez. Il direttore di gara fa proseguire.

Al 25' altro tiro in porta della Lazio. L'artefice è ancora Keita, ma Donnarumma è sempre ben piazzato. La squadra di Inzaghi domina. Al 27' è il turno di Immobile ma anche la sua conclusione non gonfia la rete. Continuano a spingere i biancocelesti ma Donnarumma alza il muro e, con un miracolo, nega la gioia a Hoedt. Risponde il Milan con Ocampos che sfrutta un errore di Basta: bene Strakosha.

Nel finale di primo tempo la Lazio si guadagna un rigore. Immobile, bravo e furbo, scappa a Gomez che poi lo stende. Dal dischetto va Biglia che non sbaglia. E' 1 a 0. Esplode l'Olimpico. Vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi.