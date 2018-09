Lazio: Europa League, solo Lukaku fuori dalla lista

Simone Inzaghi ha diramato la lista per l'Europa League e ha rinunciato solo Jordan Lukaku alle prese con una fastidiosa infiammazione cronica al ginocchio per la quale non potrà tornare a correre prima di un mesetto. Per il resto nessuna sorpresa. Dentro anche il giovane Rossi e Berisha.

Ecco la lista del tecnico biancoceleste:



Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, L. Felipe, Radu, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Cataldi, Durmisi, Leiva, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo

Attaccanti: Caceido, Correa, Immobile, Luis Alberto, Rossi