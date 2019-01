Lazio-Juventus: probabili formazioni, CR7 atteso alla prova dell'Olimpico

Lazio e Juventus si affontano nel big match della 21^ giornata di Serie A. La squadra campione d'Italia ha sia vinto che mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime nove sfide di campionato contro la Lazio con una sola eccezione nell'ottobre 2017 a Torino.

Lazio-Juvenuts: le ultime dai campi

Acerbi squalificato, Luiz Felipe infortunato: Simone Inzaghi è in emergenza in difesa, dove dovrebbero giocare sia Bastos che Wallace, per forza di cose. Correa tornerà titolare in attacco con Immobile, ma il tecnico non rinuncerà a Milinkovic e Luis Alberto, spostando Parolo a destra e rimettendo Lulic a sinistra in mediana.

Anche Allegri avrà diverse assenze importanti per la sfida con i biancocelesti, tutte per infortunio: saranno out i difensori Barzagli, Benatia e Cancelo, il centrocampista Khedira e il compagno di reparto Pjanic, nonchè Cuadrado e Mandzukic in attacco. In mezzo al campo spazio a Emre Can, con Matuidi ed Bentancur a spalleggiarlo. In difesa Bonucci rientra al centro. Più Bernardeschi di Douglas Costa per affiancare Dybala e Ronaldo.

Le formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

