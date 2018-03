Lazio-Juventus 0-1 | Partita brutta, la gioia di Dybala la illumina

La Lazio perde 1 a 0 contro la Juventus nel match della 27^ giornata di Serie A. La partita dell'Olimpico è tesa, corretta ed equilibrata. Di occasioni da gol, però, ce ne sono poche ed il risultato non cambia mai fino alla magia di Paulo Dybala al 93'.

Partono subito bene i campioni d'Italia con Mandzukic a far a sportellate con i difensori della Lazio e Dybala a corregli attorno. Al 6' la Juve protesta per un contatto dubbio tra tra Leiva e la Joya biancocnera, per Banti non è rigore. Passano tre minuti e Mandzukic ha la prima grande chance ma di testa manda alto. La partita, seppur i ritmi sono bassi, è piacevole. Al 19' cross di Luis Alberto per Milinkovic: blocca Buffon.

Passano tre minuti ed è il turno di Immobile ad impegnare il portierone dalla Juve. Al 28' la Juve segna ma in precedenza Banti aveva ravvisato un fallo di Rugani su Radu. Allegri, allora, per spezzare l'equilibrio cambia mettendo i suoi con il 4-3-3. Al 38' bella chance per Khedira ma una deviazione di Radu salva la Lazio e si va all'intervallo.

Anche nel secondo tempo la gara resta bloccata. Così al 55' arriva la prima mossa: Douglas Costa per Lichtsteiner. Il primo tiro della rirpesa è di Dybala, palla larghissima. Di occasioni ce ne sono poche. Inzaghi ci prova con Anderson per Luis Alberto. La Juventus risponde con Alex Sandro per Mandzukic. Il risultato, però, non si sblocca fino alla magia di Paulo Dybala al 93'.

Incredibile giocata di della Joya della Juve che entra in area di rigore, resiste alla carica di Parolo e da terra incastona il pallone all'incrocio dei pali. Gol pesante che vale tre punti per i bianconeri.

Il tabellino di Lazio-Juventus

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, De Vrij 6,5, Radu 6,5; Lulic 6,5, Parolo 5,5, Leiva 5,5, Milinkovic 5,5, Lukaku 6; Luis Alberto 5,5 (70' Felipe Anderson 6); Immobile 5,5 (80' Caicedo sv). A disposizione: Guerrieri, Vargic, Bastos, Wallace, Patric, Murgia, Crecco, Jordao, Basta, Nani. All. Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Barzagli 6,5, Benatia 6,5, Rugani 6,5; Lichtsteiner 6 (56' Douglas Costa 6), Khedira 6, Pjanic 6, Matuidi 6, Asamoah 5,5; Dybala 7, Mandzukic 5 (74' Alex Sandro 6). A disposizione: Szczesny, Del Favero, Chiellini, Howedes, Marchisio, Sturaro, Bentancur. All. Allegri.

Marcatori: Dybala (L)

Ammonizioni: Luis Alberto (L), Luiz Felipe (L), Lichtsteiner (J), Alex Sandro (J), Lulic (L)