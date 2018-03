Lazio-Juventus: streaming o tv, ecco come vedere la partita in diretta

Lazio-Juventus, come vederla? Lazio-Juventus, un link streaming? La domanda per i tifosi è sempre la stessa. Il big match di campionato sarà trasmesso su Sky Sport e Mediaset Premium. Ma non solo. La partita, infatti, si potrà vedere anche in streaming al pc con ElevenSport, la web tv dedicata totalmente al mondo dello sport.

La televisione telematica tutta italiana, nata nel 2010 e prima nota come Sportube, da questa stagione trasmette anche eventi live della Serie A. Ogni giornata di campionato sarà disponibile in pay per view. Prima e dopo ogni evento ci sarà uno spazio dedicato all'analisi dell'evento trasmesso. Questa giornata, tra le sfide in programma, c'è anche Lazio-Juventus.

Per seguire le partite non è obbligatorio sottoscrivere alcun abbonamento annuale o mensile ma esistono altre modalità tra cui quella di scegliere di vedere una delle tre partite disponibili della giornata di campionato, pagando 1.99 euro.