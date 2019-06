Lazio: Lotito e Inzaghi ancora insieme, rinnovo e rinforzi dal mercato

Manca soltanto l'ufficialità, ma ormai è fatta: Simone Inzaghi rimarrà ancora alla guida della Lazio. L'incontro andato in scena tra il tecnico biancoceleste e Claudio Lotito ha portato all'accordo che sarà esteso fino al 2021 con uno stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione.

La conferma arriva proprio dalle parole di Lotito, che è intervenuto nella mattinata di lunedì intervenendo ai microfoni di Rai Radio1 Sport, all'interno della trasmissione 'Palla al centro': "Abbiamo rinnovato il contratto con l'allenatore, peraltro era nell'ordine delle cose. Adesso ripartiamo tutti insieme, stiamo facendo il punto della situazione, cercando di andare a confrontarci per trovare le soluzioni per raggiungere gli obiettivi che, ahimè, negli ultimi tre anni avevamo alla portata e non siamo riusciti a raggiungere".

"Mancano gli aspetti formali, ma è tutto fatto. Non mi sono mai preoccupato, conosco Inzaghi e la nostra è una grande famiglia. Abbiamo un rapporto che va oltre l’aspetto lavorativo ed insieme abbiamo convenuto di poter proseguire insieme. Per noi non c'è stata mai esitazione in questo senso, poi è prevalso lo spirito di appartenenza comune".

Non solo soldi però. L'intesa è anche dal punto di vista delle intese di mercato. Sul taccuino del tecnico piacentino c'è l'esterno sinistro della Spal Mohamed Fares. Per la difesa piace molto Armando Izzo del Torino. L'alternativa è Davide Biraschi del Genoa, mentre dall'esterno piacciono: Jules Koundé (Bordeaux), Dejan Lovren e Alberto Moreno (Liverpool), Jeison Murillo (Valencia). Il progetto Lazio continua dopo la vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio.