Meno sei a Lazio-Inter. I dubbi di Inzaghi, da Immobile a de Vrij

Serie A: uno, due, tre e…? E no, il quattro non c’è ancora, non definitivamente almeno. La sfida per il quarto posto, ultimo disponibile sul treno Champions, darà senso all’alta classifica dell’ultima giornata di campionato. Lazio ed Inter, tra meriti e mancanze, decideranno domenica sera il loro futuro europeo, con i nerazzurri costretti all’impresa.

Come se non bastasse, ad aumentare la carica d’adrenalina c’è il caso de Vrij. Il suo passaggio all’Inter, che era già nell’aria, è ormai dato storico. Al netto delle dichiarazioni del direttore sportivo laziale Tare (“Qualcuno ha giocato sporco”) in merito al "tempismo" della notizia, resta solo da capire se il centralone olandese sarà del match.

I dubbi di Inzaghi

Lui, Stefan, non parla, ma agisce: contro il Crotone un salvataggio sulla linea di porta e un assist. Professionalità dimostrata in campo e apprezzata sugli spalti, ma forse non basterà.

Inzaghi ha deciso di tenerlo, se non in tribuna, almeno sulla graticola e mentendo ha affermato: “Sarà una settimana normale, lui si allenerà, io farò le mie valutazioni e poi deciderò”. Eh sì, perché “Stefan in realtà non è al meglio, Wallace ha fatto bene, Caceres è in forma e poi ritornerà anche Luiz Felipe dalla squalifica”, ma allo stesso tempo bisogna essere molto contenti “di aver allenato de Vrij, che ha sempre onorato la maglia nel migliore dei modi”.

Un colpo al cerchio e uno alla botte, per prendere tempo. Strategie. Poteva anche annunciarne l’assenza o confermarlo in anticipo, stoppando le polemiche sul nascere.

Infortunati: Immobile e Parolo puntano il rientro

Inzaghi ha lasciato in stand-by anche la questione infortunati. Il recupero di Luis Alberto appare complicatissimo, quello di Immobile e Parolo meno, ma i due restano comunque in forse: “Per Ciro e Marco è una corsa contro il tempo, vedremo in settimana come reagiranno”.

Il bomber napoletano (29 gol) ce la metterà tutta per non perdere il testa a testa con Icardi (28 reti), fondamentale anche per il titolo di capocannoniere.

L’Inter spera, dopo la paura

In casa Inter è tornata la speranza dopo il ko contro il Sassuolo. Brozovic ha ringraziato pubblicamente l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga per il pareggio ottenuto contro la Lazio. Ha scritto su Instagram: “Grazie UomoRagno, tu sei veramente EPICO! Adesso tocca a noi #vogliamolachampions”, con foto d’epoca in allegato.

Rafinha e Perisic, usciti malconci dall’ultima partita, non preoccupano Spalletti, che potrebbe recuperare anche Gagliardini dall’infortunio.