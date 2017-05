Lazio-Inter, probabili formazioni: torna il super tridente

La Lazio affronta l'Inter, nel match della 37^ giornata di Serie A. Le ultime cinque partite di campionato della squadra di Inzaghi hanno prodotto complessivamente 31 gol. Con una vittoria la Lazio supererebbe il proprio record di punti in un campionato di Serie A (72 nel 1999/2000, la stagione dell’ultimo scudetto).

QUI LAZIO - Inzaghi rilancerà De Vrij e Milinkovic Savic nell'11 titolare, da monitorare invece l'acciaccato Parolo. In attacco Immobile al fianco di Keita. Squalificato Radu, infortunio per Lukaku che verrà rimpiazzato da Lulic a sinistra.

QUI INTER - Vecchi concederà una chance dall'inizio ad Eder, positivo col Sassuolo, complice un risentimento muscolare di cui è rimasto vittima Icardi. In difesa riecco Medel, difficile la possibilità di recupero per Miranda. Squalificato Kondogbia, in mezzo al campo di giocano il posto Brozovic e Banega.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, Hoedt, De Vrij, Patric; Milinkovic, Biglia, Lulic; Keita, Immobile, Anderson. All. Inzaghi

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Andreolli, Nagatomo; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Banega, Perisic; Eder. All. Vecchi