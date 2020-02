VIDEO | Lazio-Inter 2-1, Conte rimontato e Juve più vicina: Inzaghi punta allo Scudetto

Vittoria in rimonta della Lazio che all'Olimpico supera 2-1 l'Inter scavalcando i nerazzurri in classifica e proponendosi come anti-Juve per la lotta scudetto. Primo tempo equilibrato spezzato dal primo gol italiano di Ashley Young al 44' ma nella ripresa la squadra biancoceleste ribalta il risultato. Al 50' è Immobile su rigore a pareggiare i conti, al 69' la rete della vittoria di Milinkovic-Savic. In classifica la Juventus resta da sola in vetta con 57 punti, uno in più della Lazio, a 54 l'Inter.