Lazio-Inter 1-3 | Biancocelesti già in vacanza: ko nell'ultima all'Olimpico

La Lazio perde 3 a 1 contro l'Inter, nel match della 37^ giornata di Serie A. Partono forte i biancocelesti passando in vantaggio con un rigore di Keita Balde Diao. Marco Andreolli e l'autorete di Wesley Hoedt però ribaltano tutto. Nella ripresa gol di Eder. Espulsi Keita e Senad Lulic.

PRIMO TEMPO - La Lazio parte bene e dopo 18 minuti passa in vantaggio. Felipe Anderson punta Murillo ed entra in area di rigore, il colombiano rovina sul calciatore della Lazio e il direttore di gara non ha dubbi. Dal dischetto Keita non sbaglia, batte Handanovic e fa 1 a 0. L'Inter, in crisi, fatica a creare gioco. Ad aumentare i guai anche i guai muscolari di Murillo: al suo posto Santon.

L'Inter, con l'orgoglio, prova a reagire e al 31' Andreolli fa 1 a 1. Torre di Perisic su corner di Brozovic, bravo Andreolli ad avventarsi sul pallone e a trafiggere Vargic da pochi metri. Al 37' l'Inter fa 2 a 1. Cross dalla destra di Candreva sugli sviluppi del corner, deviazione sciagurata del difensore della Lazio, che spedisce il pallone alle spalle di Vargic. Si va così all'intervallo.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa l'Inter attacca a testa bassa con Eder. Al 57' contropiede della Lazio con Keita che illumina per Immobile: l'attaccante napoletano calcia ma l'incrocio dei pali gli nega il gol. Al 59' De Vrij al posto dell'infortunato Basta. Al 67' Keita, già ammonito, si prende il secondo giallo e quindi il rosso per simulazione. Decisione però errata dell'arbitro.

Al 74' Eder fa 3 a 1: cross di Brozovic dalla destra, serie di rimpalli in area risolta da Eder, che da due passi non ha problemi a spedire la palla in rete. Al 78' Lulic, già ammonito, si fa espellere anche lui. Lazio che finisce in 9. All'Olimpico i ragazzi di Inzaghi escono sconfitti nell'ultima partita casalinga in stagione.

TABELLINO

LAZIO – Vargic 5,5; Wallace 5, De Vrij 5,5 (59' Basta 5,5), Hoedt 4; Biglia 6; Felipe Anderson 6,5 (79' Crecco sv), Milinkovic-Savic 5,5, Luis Alberto 5,5 (67' Lombardi 5), Lulic 5; Keita 6,5, Immobile 5,5. Panchina: Adamonis, Patric, Bastos, Tounkara, Murgia, Rossi. Allenatore: Inzaghi

INTER – Handanovic 6; D'Ambrosio 5,5, Murillo 5 (22' Santon 6), Andreolli 7, Nagatomo 5,5; Gagliardini 5,5, Medel 6; Candreva 6,5, Brozovic 5,5, Perisic 6,5; Eder 7 (80' Pinamonti sv). Panchina: Carrizo, Banega, Biabiany, Barbosa, Palacio, Joao Mário. Allenatore: Vecchi

MARCATORI: Keita (L), Andreolli (I), aut. Hoedt (I)

ESPULSI: Keita (L), Lulic (L)

AMMONITI: Hoedt (L), Eder (I), Murillo (I), Lombardi (L)