Sorteggio Europa League: la Lazio pesca Balotelli

La Lazio pesca il Nizza, i belgi del Zulte Waregem e gli olandesi del Vitesse nel girone di Europa League. I ragazzi di Simone Inzaghi saranno nel Gruppo K. L'urna di Montecarlo ha dato il via ad una competizione che vedrà, tra le altre, Milan, Atalanta, Marsiglia, Everton, Steaua Bucarest, il Nizza di Balotelli, Arsenal e lo Zenit di Mancini.

La fase a gironi prenderà il via il 14 settembre e si concluderà il 7 dicembre. Ai sedicesimi - sorteggio 11 dicembre - accederanno le prime due di ogni girone, oltre alle terze dei gironi di Champions League. La finale è in programma il 16 maggio a Lione. Secondo i bookmakers sono l'Arsenal e il Milan le squadre favorite per la vittoria del titolo.

Ecco i gironi di Europa League

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Villareal Dinamo Kiev Braga Milan Maccabi Tel Aviv Young Boys Ludogorets Austria Vienna Astana Partizan B. Hoffenheim Rijeka Slavia Praga Skenderbeu Basaksehir Aek

Gruppo E Gruppo F Gruppo G Gruppo H Lione Copenaghen Viktoria Plz. Arsenal Everton Lokomotiv M. Steaua Buc. Bate B. Atalanta Sheriff Beer Sheva Colonia Apollon Zilina Lugano Stella Rossa